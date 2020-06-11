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حوادث

حبس خادمة أجنبية سرقت شقة مخدومها بالتجمع الخامس

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس خادمة أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومها بالتجمع الخامس.

وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وذلك لبيان أسباب الواقعة.

وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على خادمة أجنبية عقب ارتكابها واقعة سرقة من داخل شقة مخدومها بالتجمع الخامس.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف الأمنية المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبه فى سيدة تبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وعثر بحوزتها على شنطة بلاستيكية بداخلها  (مبلغ مالى- 4 جنيه ذهب- جهاز تابلت- 4 هواتف محمولة).

وبمناقشتها عن مصدر ما بحوزتها، اعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن "تعمل به" بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات واتهمها بالسرقة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات التأمينية.
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الأطواف الأمنية بالتجمع الخامس تضبط خادمة أجنبية عقب سرقتها شقة مخدومها

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