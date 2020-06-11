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رياضة

النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون المدير الفني للزمالك ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:09 ص
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، عن حقيقة مفاوضات فريقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.

وقال "عاشور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه لن يرغب في الإفصاح عن أي تفاصيل سواء فاوضنا المدير الفني كارتيرون أم لا، وحديثنا دائمًا يكون رسميًا.

وأضاف "لن نتحدث بخصوص أي مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، إلا إذا وقع مع النجم الساحلي رسميًا".


وأكد "نتابع رغبة الزمالك في تجديد التعاقد مع كارتيرون، وهذا أمر مشرف التمسك بمديرهم الفني، ولكن الأهم هو رغبة الشخص في البقاء أم الرحيل، وهذا لا يقلل من أحد".

وأشار المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي إلى أن باتريس كارتيرون مدير فني مميز وهو الآن يتولى مهمة قوية مع نادي مميز في إفريقيا والوطن العربي، وله كل الاحترام والتقدير.

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