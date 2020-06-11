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صحفي ليبي: ميليشيات تركيا فشلت في دخول سرت أمام هجمات الطيران الجوي الليبي ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:31 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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إبراهيم القادري
قال عبد الباسط هامل، رئيس تحرير جريدة "الساعة" الليبية، إن الميليشيات المدعومة من تركيا حاولت الدخول إلى مدينة سرت في الـ 24 ساعة الماضية، ولكنها فشلت أمام هجمات الطيران الجوي الليبي.

وأضاف عبد الباسط هامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المدفعية التي يشرف عليها ضباط أتراك استهدفت مناطق في مدينة سرت وسقط بها ضحايا كثيرون من المدنيين.

وأوضح عبد الباسط هامل، أننا التزمنا بـ "إعلان القاهرة" الذي نص على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الجانب الآخر لم يلتزم بوقف إطلاق النار.

وتابع أن الجيش الليبي مازال يحافظ على تمركزه في مدينة سرت ومحيطها، إضافةً إلى أن القوات المسلحة مازالت متواجدة هناك ومرابطة.

واستكمل "الجيش الليبي يسيطر على الموانئ والمرافق والمناطق الحيوية النفطية، ومازال يحافظ على التمركزات المهمة".
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