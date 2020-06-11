AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: إعلان القاهرة يضغط على أردوغان.. ومصر تقف على أرض صلبة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:07 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
هاني حسين
علق المفكر السياسي مصطفى الفقي،  على  إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، قائلًا إن مصر أكبر دولة في شمال أفريقيا، ومجاورة بشكل مباشر إلى ليبيا.

وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك تأييدًا دوليًّا كبيرًا لمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مصطفى الفقي "مصر تتحدث وهي تقف على أرض صلبة، وتحدثت وإلى جوارها القوى الرئيسية في ليبيا".

وتابع مصطفى الفقي "مصر ليست لها أهداف في ليبيا، وتريد الاستقرار والسلام لجارتها الشقيقة، وعدم وجود قوات أجنبية ومرتزقة وعناصر إرهابية تطبق أفكار وخطط أردوغان في ليبيا".

وأكد مصطفى الفقي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لحين ضياع ليبيا، و"إعلان القاهرة" يشكل ورقة ضغط على أردوغان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفقي: موقف السودان الحالي من ملف سد النهضة يدعونا للتفاؤل

مصطفى الفقي: جسر جوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا ..فيديو

المفاوض المصري أكثر قوة.. الفقي: تغير موقف السودان يخدم مصالحه

10 آلاف مرتزق.. نشأت الديهى يهاجم أخوان ليبيا: تركيا هدفها سرقة مقدرات دولتكم.. فيديو

فرج عامر عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية: دستور عمل شامل يضمن التسوية وتحقيق الاستقرار

إعلان القاهرة .. البرلمان يبعث برقية تأييد ودعم لمبادرة الرئيس السيسي لرأب الصدع بين الليبيين

ترشيحاتنا

سنعاقب المخطئ.. وزير الرياضة عن أزمة الأهلي والزمالك: لن نتهاون مع أحد.. فيديو

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

تعافي إيمان العاصي وكريم قاسم.. حقن رجاء الجداوي بالبلازما.. تفاصيل إصابة النجوم بفيروس كورونا

سورة الملك.. وجزاء من يداوم على قراءتها

4 توجيهات من الرئيسي السيسي لـ مواجهة كورونا.. تعرف عليها

قرارات جديدة.. أحمد موسى: الحكومة تتجه لتخفيف الإجراءات الاحترازية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور