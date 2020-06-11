مصطفى الفقي: إعلان القاهرة يضغط على أردوغان.. ومصر تقف على أرض صلبة

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، قائلًا إن مصر أكبر دولة في شمال أفريقيا، ومجاورة بشكل مباشر إلى ليبيا.





وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك تأييدًا دوليًّا كبيرًا لمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح مصطفى الفقي " مصر تتحدث وهي تقف على أرض صلبة، وتحدثت وإلى جوارها القوى الرئيسية في ليبيا".





وتابع مصطفى الفقي "مصر ليست لها أهداف في ليبيا، وتريد الاستقرار والسلام لجارتها الشقيقة، وعدم وجود قوات أجنبية ومرتزقة وعناصر إرهابية تطبق أفكار وخطط أردوغان في ليبيا".



