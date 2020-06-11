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رياضة

بورتو ينفرد بصدارة الدوري البرتغالي بعد فوزه على ماريتيمو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انفرد نادي بورتو بصدارة الدوري البرتغالي، بعد فوزه على نظيره ماريتيمو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب خيسوس كورونا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليحقق فريقه الانتصار بعد الخسارة في الجولة الماضية.

وفي نفس الجولة تعادل نادي بنفيكا مع بورتيمونينسي بهدفين لمثلهما، ليخسر صدارة الدوري البرتغالي لصالح بورتو، محققًا التعادل الثاني على التوالي، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة فيتوريا سيتوبال وسانتا كلارا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتو للنقطة 63 في صدارة الدوري البرتغالي، متقدمًا على أقرب ملاحقيه نادي بنفيكا بفارق 3 نقاط.
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