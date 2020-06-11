بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض ما قاله فاروق جعفر نجم الزمالك السابق حول حديثه مساء أمس الأول "الثلاثاء"، داخل قناة الزمالك حول علاقة النادي الأهلي .





وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية" الزمالك"، أنه سيقوم بمحاسبة الإعلامي خالد الغندور بسبب توجيه الشكر للنادي الأهلي ومدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ .





وكان خالد الغندور قد وجه الشكر إلي النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عبر فضائية زمالك بعد دعم الآخير له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.









وتابع: "كان لي تحفظ على ما قيل من فاروق جعفر في حلقة أمس بقناة الزمالك لم يكن موفقًا فيما قاله نحن إخوة مع جماهير الأهلي وليس مجلس الخطيب ".

وأتم: "ستتم محاسبة خالد الغندور على ماقاله وأقول لفاروق جعفر أننا لسنا ضعفاء".