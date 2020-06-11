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رياضة

بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:42 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض ما قاله فاروق جعفر نجم الزمالك السابق حول حديثه مساء أمس الأول "الثلاثاء"، داخل قناة الزمالك حول علاقة النادي الأهلي  .

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية" الزمالك"، أنه سيقوم بمحاسبة الإعلامي خالد الغندور بسبب توجيه الشكر للنادي الأهلي ومدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ .

وكان خالد الغندور قد وجه الشكر إلي النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عبر فضائية زمالك بعد دعم الآخير له بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.


وتابع: "كان لي تحفظ على ما قيل من فاروق جعفر في حلقة أمس بقناة الزمالك لم يكن موفقًا فيما قاله نحن إخوة مع جماهير الأهلي وليس مجلس الخطيب ".
وأتم: "ستتم محاسبة خالد الغندور على ماقاله وأقول لفاروق جعفر أننا لسنا ضعفاء".
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