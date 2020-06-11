كسر الحجر الصحي قبل استئناف الدوري.. برشلونة يقرر إجراء فحص طبي وعزل منزلي لـ سيميدو

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن موقف نادي برشلونة عقب كسر نيلسون سيميدو نجم الفريق لـ بروتوكول الدوري الإسباني لاستئناف البطولة.
وأكد راديو كتالونيا أن برشلونة قرر اجراء فحص طبي للاعب وعزله طبيا لـ حين ظهور نتائج تلك الفحوصات.
وأضاف أن اللاعب لم يلتزم بـ الحجر الصحي الخاص باللاعبين استعدادا لاستئناف البطولة، حيث احتفل مع عدد من أصدقائه بعيد ميلاد بصحبة 20 فردا آخر.
وكان هناك عدد من لاعبي الدوري الإسباني كسروا الحجر الصحي هم عدد من لاعبي إشبيلية الذين اجتمعوا لحفل شواء والصربي لوكا يوفتيش نجم ريال مدريد