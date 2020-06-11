AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كسر الحجر الصحي قبل استئناف الدوري.. برشلونة يقرر إجراء فحص طبي وعزل منزلي لـ سيميدو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:22 ص
برشلونة
برشلونة
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن موقف نادي برشلونة عقب كسر نيلسون سيميدو نجم الفريق لـ بروتوكول الدوري الإسباني لاستئناف البطولة.

وأكد راديو كتالونيا أن برشلونة قرر اجراء فحص طبي للاعب وعزله طبيا لـ حين ظهور نتائج تلك الفحوصات.

وأضاف أن اللاعب لم يلتزم بـ الحجر الصحي الخاص باللاعبين استعدادا لاستئناف البطولة، حيث احتفل مع عدد من أصدقائه بعيد ميلاد بصحبة 20 فردا آخر. 


وكان هناك عدد من لاعبي الدوري الإسباني كسروا الحجر الصحي هم عدد من لاعبي إشبيلية الذين اجتمعوا لحفل شواء والصربي لوكا يوفتيش نجم ريال مدريد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفلات شواء و غناء .. مواطنون في أيرلندا يستثمرون الحجر الصحي للترفيه .. صور

برشلونة يسعى لضم نجم مانشستر سيتي مقابل الاستغناء عن نيلسون سيميدو

اللعنة ما زالت تطارده.. نجم ريال مدريد مطلوب في النيابة بسبب كورونا

مدافع برشلونة يطلب الرحيل عن الفريق .. تفاصيل

نجم ريال مدريد يواجه السجن ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا

بسبب أزمة كورونا.. برشلونة يرحب ببيع سيميدو

ترشيحاتنا

أذكار الصباح كاملة.. احرص عليها في هذا التوقيت

مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

سورة الملك.. وجزاء من يداوم على قراءتها

شاهد.. ساعة من إنتاج بنتلي وبريتلنج بـ 137 ألف جنيه.. صور

أشرف صبحي يكشف التفاصيل الكاملة لعودة النشاط الرياضي

AdvertisementS

بعد توجيهه الشكر للنادي الأهلي.. مرتضى منصور: ستتم معاقبة خالد الغندور.. فيديو

أشرف صبحي يكشف التفاصيل الكاملة لعودة النشاط الرياضي

بسبب مباراة خماسية مع لاعبي الأهلي.. مرتضى منصور يوقع عقوبة على ثنائي الفريق الأول

سنعاقب المخطئ.. وزير الرياضة عن أزمة الأهلي والزمالك: لن نتهاون مع أحد.. فيديو

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

الأهلي مش هيتأثر.. تعليق قوي من رضا عبد العال عن رحيل فايلر ..فيديو

مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

كسر الحجر الصحي قبل استئناف الدوري.. برشلونة يقرر إجراء فحص طبي وعزل منزلي لـ سيميدو

أتقاضى راتبي من إعلام المصريين.. طارق يحيى: مش بطبل لرئيس الزمالك ..فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. الهلال ينافس على استئجار ملعب جامعة الملك سعود.. وأهلي جدة يفاضل بين 3 مدافعين أجانب

النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون المدير الفني للزمالك ..فيديو

المقصود منه شخص آخر.. محمد يحيى: رد فعل الأهلي ضد حسام عاشور كان عنيفاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. لجين عمران تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بورشه تحتفل بعيد ميلادها الـ 72 .. صور

شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو