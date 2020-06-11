اليوم.. الاتحاد السعودي يجتمع لحسم مصير البطولات وعقود اللاعبين

يعقد

اتحاد كرة القدم السعودي

صباح اليوم، الخميس، في تمام

صباحا اجتماعا هاما لـ تحديد مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وموقف اللاعبين.

الساعةالتاسعة