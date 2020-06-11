اليوم.. الاتحاد السعودي يجتمع لحسم مصير البطولات وعقود اللاعبين

يعقد اتحاد كرة القدم السعودي صباح اليوم، الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحا اجتماعا هاما لـ تحديد مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وموقف اللاعبين.
وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة نتائج اجتماع لجنة الاحتراف التي تضمنت موقفها من انتهاء عقود اللاعبين أو موقف المعارين وآلية التجديد لهم عقب التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.
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وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودي سيناقش مصير البطولات السعودية المتوقفة في ظلها توقفها لأكثر من 3 أشهر.
وكان آخر اجتماع للاتحاد شهد اعتماد استمرار المحترفين الأجانب السبعة.