أخبار الرياضة السعودية.. الهلال ينافس على استئجار ملعب جامعة الملك سعود.. وأهلي جدة يفاضل بين 3 مدافعين أجانب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أخبار الرياضة السعودية التي نرصد لكم أبرزها فيما يلي..









تفصلنا أيام قليلة عن إعلان الفائز بحقوق استئجار ملعب "جامعة الملك سعود"، بعدما اشتد التنافس بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل السعودية، وانسحاب 3 شركات أخرى، منها واحدة تمثل نادي النصر.









كشفت تقارير الصحف السعودية عن العرضين الذي تقدما بهما نادي الهلال وشركة وسائل لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود في الرياض والشهير بـ محيط الرعب.









طالب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي السعودي، إدارة ناديه بسرعة حسم التعاقد مع لاعب أجنبي، يلعب متوسطَ قلب دفاع، بحسب صحيفة "الرياضية".