بعد إعادة فتحه.. معرض أوفيزي يجذب 8 آلاف زائر في أول عطلة نهاية الأسبوع

أعلن إيكي شميت مدير متحف أوفيزى في مدينة فلورنسا الإيطالية، أن المتحف جذب حوالي 8000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد أن أعادوا فتحه بعد عملية الإغلاق لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".





وأضاف مدير المتحف أن حوالي 4663 شخصًا زاروا المتحف نفسه، بينما زار 3254 آخرين حدائق بوبولي و459 قصر بيتي.





وقال شميت إنها أرقام إيجابية تحمل الرغبة الكبيرة في الفن والجمال في هذه اللحظة الدقيقة".





يذكر أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوروبية تضررا من فيروس كورونا واعتبرت بؤرة انتشار المرض في القارة.





تعود قصة «متحف أوفيزي»، الذي تم بناؤه بين عامي 1560 و1580، لحاكم فلورنسا كوزيمو دي ميديتشي، الذي كلف المهندس جورجيو فاساري، بتصميم قصر كبير بجناحين، على ضفاف النهر، وتخصيص جزء لوضع بعض الأعمال الفنية لمجموعته الشخصية، والتي لا حصر لها والتي جمعتها عائلة ميديشي على مدار عقود عدة، وكذلك لاستيعاب المكاتب الإدارية والقضائية للدولة ومن هنا جاء اسم «أوفيزي