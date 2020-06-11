وزير الإسكان: سحب واسترداد 16 وحدة سكنية بمدينة بدر لمخالفة تغيير النشاط





صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 16 قرار سحب واسترداد 16 وحدة سكنية بـ مدينة بدر ، لمخالفة تغيير النشاط بالمجاورات(٢، ٣، ٥)بالحى الأول، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها قام مالكوها بتحويلها إلى 35 محلًا تجاريا بالمخالفة.





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الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان الاجتماعى في الأقصر.. تعرف على الأماكن وشروط التقديم وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ استكمال حملات ضبط وإزالة المخالفات لتحقيق الانضباط فى المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة، وتحويلها للنيابة العسكرية.











