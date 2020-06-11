نجم الإسماعيلي يطالب بمد عمل اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة لمدة عام لهذا السبب

طالب أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، بضرورة مد عمل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام آخر.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الجاري.





وقال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" أطالب بمد عمل اللجنه عام أخر لانهاء ما بدأه اعضاء اللجنة من إنجاز للملفات المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا:.





وأضاف:"يتعين استمرار عمل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة لمدة عام آخر كي يتسنى لها استكمال تقليص عدد الجمعية العمومية الي مرحلة ثانية من وضع ضوابط عادلة علي الجمعية العمومية".





يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.



