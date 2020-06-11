AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي يطالب بمد عمل اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة لمدة عام لهذا السبب

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:20 ص
أعضاء اتحاد الكرة
أعضاء اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
طالب أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، بضرورة مد عمل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام آخر.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" أطالب بمد عمل اللجنه عام أخر لانهاء ما بدأه اعضاء اللجنة من إنجاز للملفات المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا:. 

وأضاف:"يتعين استمرار عمل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة لمدة عام آخر كي يتسنى لها استكمال تقليص عدد الجمعية العمومية الي مرحلة ثانية من وضع ضوابط عادلة علي الجمعية العمومية".

يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس مصر السبب.. غضب عارم بين الأندية من اتحاد الكرة

سمير عثمان يطرح مقترحا بخصوص الـ var بعد عودة الدوري

أسامة خليل: إلغاء الدورى أفضل والجبلاية تتحمل التكاليف حال استئنافه

اتحاد الكرة يصرف مستحقات مراقبي الكرة النسائية

بسبب كورونا.. الجبلاية تمد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف يونيو

اشتباه فى إصابة موظف حسابات في اتحاد الكرة بكورونا

ترشيحاتنا

المركزي والمنزلي.. أستاذ فيروسات يكشف عن التكييف الأكثر نقلا لفيروس كورونا.. فيديو

متعافى من كورونا: والدي مات بسببي وسأتبرع بالبلازما حتى لا يعيش أحد ما عشته

حدث ليلا.. الرقابة الإدارية: أحكام رادعة في قضية رئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب العامة.. التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020.. إصابة أيمن عبد المجيد بأزمة قلبية.. ووفاة محمود مسعود

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

الكذب له تمن لازم يتدفع .. رسالة غامضة من سامح حسين عبر تويتر

صحفي ليبي: ميليشيات تركيا فشلت في دخول سرت أمام هجمات الطيران الجوي الليبي ..فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

شوبير يكشف كواليس استئناف الدورى المصري.. وتحديد موعد الموسم الجديد

الزمالك أولى بأبنائه.. إبراهيم فايق عن تصريح أحمد ناجي: جمهور السوشيال ميديا يكتفي بقراءة العنوان.. فيديو

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

ستاد القاهرة الأبرز .. اتحاد الكرة يجهز 4 ملاعب لاستضافة كأس مصر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

حال عودة الدوري.. 3 قرارات منتظرة من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

التمديد مرفوض.. اتحاد الكرة يقنن العلاقة بين اللاعبين والأندية حال إلغاء الدوري

ستاند باي.. اتحاد الكرة يكلف الزناتي بتجهيز جدول الدوري تحسبا لعودة المسابقة

موعد مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

كسر الحجر الصحي قبل استئناف الدوري.. برشلونة يقرر إجراء فحص طبي وعزل منزلي لـ سيميدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟