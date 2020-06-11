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محافظات

فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:28 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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إيهاب عمر
 أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وفقًا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والأحياء بصفة يومية.


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وقال اللواء عصام سعد، إن حملة مكبرة برئاسة السكرتير العام والمساعد ورئيس لجنة التفتيش بوزارة التنمية المحلية تمكنت من تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز ساحل سليم.


وأكد استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية. 


وترأس اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ساحل سليم بمشاركة المهندس هيثم ماهر الدسوقي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.


وأسفرت عن تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء، منها تعديات على مساحة 500 متر من مشروع الصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 870 مترا مربعا.


وأكد محافظ أسيوط أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


ويترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندى، السكرتير العام للمحافظة، وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، وتستهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
فى حملات مكبرة.. تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بأسيوط
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