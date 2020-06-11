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محافظات

محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا وفيلات

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:51 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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محمد الصاحي _ احمد زهران
تواصل محافظة الجيزة المواجهة اليومية للعقارات المخالفة بكل الأحياء والمراكز والمدن من خلال حملات مكثفة تشنها المحافظة لردع المخالفين وإزالة مخالفات البناء.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم ازاله 15 عقارا مخالفا بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.

مشيرا إلى أنه تم البدء في إزالة 5 أبراج تصل ارتفاعاتها إلى 13 دورا مخالفا بالحوامدية وأبو النمرس والوراق.

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أكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود وبشارع السادات بحي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أنه تم إزاله عقارين بشارع مسجد التوحيد واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والاسوار المحيط بالمنطقة التى تم بها الإزالة بالكامل بحي الهرم، لافتًا إلى أنه تم إزالة عقار بشارع وجيه الدكرور واستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة أرض البيبسي وشارع أبو نقاية من شارع خاتم المرسلين حي العمرانية وتم استكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بجزيرة بين البحرين وقد تم من خلالها إزالة أسوار مخالفة وأعمدة خرسانية ومباني بحي جنوب.

وأوضح راشد أنه تم البدء في إزالة برجا مكونا من 13 دورا مخالفا بطرق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية إضافة إلى إزالة برج آخر بارتفاع 11 دورا بحي الوراق وإزالة برج مخالف بشبرامنت بمركز أبو النمرس و3 أبراج تحت الإنشاء بمدينة كرداسة

كما تم إزالة حمام سباحة بكل مشتملاته بطريق جسر الصليبة شبرامنت بمركز أبو النمرس وإزالة التندات والاستراحات المتواجدة بحمام السباح .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ 9 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة بإجمالى مساحة 1800 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى.

ويذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة مئات الحالات المخالفة خلال الأسبوع الماضي.
محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا وفيلات
محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا وفيلات
محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و15 عقارا مخالفا وفيلات
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