مجلس وزراء الصحة العرب يدعو إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر "كورونا"

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء "كورونا المستجد" والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل مسؤولية حياتهم وسلامتهم.





جاء ذلك في قرار أصدره مجلس وزراء الصحة العرب اليوم الخميس بشأن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في ختام اجتماع افتراضي عقده برئاسة مملكة البحرين رئيس الدورة العادية 53 للمجلس، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية( قطاع الشؤون الاجتماعية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب).





وطالب المجلس -في القرار الذي وزعته الجامعة العربية- المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ، باستمرار حق الشعب الفلسطيني بالوصول للخدمات الصحية الآمنة في كافة أراضيه وخاصة بعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض من دولة فلسطين والتي ستهدد الحياة الصحية لأكثر من مليون فلسطيني، وأكد مواصلة الدول العربية الأعضاء تقديم الدعم المالي والفني لوزارة الصحة الفلسطينية لدعم صمود هذا القطاع في فلسطين.





وأشاد المجلس بمبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "موازنة صديقة للصحة"، وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب للعمل بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ، لتطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية وتعميمها على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد بها.





وقرر المجلس اعتماد مشروع بيان مجلس وزراء الصحة العرب الذي أعده قطاع الشئون الاجتماعية ( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ) حول كيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على المنطقة العربية في المجال الصحي ، والعمل على تنفيذ ما جاء به.



