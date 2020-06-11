رحمة الله عليك.. أحمد السقا ينعي الراحل محمود مسعود

نعى الفنان أحمد السقا الفنان القدير محمود مسعود الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 68 عامًا.

ونشر السقا، صورة للراحل محمود مسعود عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،وعلق:"رحمة الله عليك ربنا يرحمك ويغفر لك دعواتكم #محمود_مسعود".

وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن.

وينقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، إلى مقابر الأسرة مباشرة ويتم إقامة صلاة الجنازة في المقابر.

وشارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".