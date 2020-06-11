بسبب زحام التطعيم.. مكتب صحة برغش بدمنهور بيئة خصبة لانتشار كورونا.. صور

شهدت إجراءات تطعيم الأطفال ضد الشلل بالحقن سولك الجزيئي، زحام شديد من المواطنين أمام مكاتب الصحة دون وعى ولا خوف من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مما جعل مكاتب الصحة بيئة خصبة لفيروس كورونا فى حالة تتعارض تمامًا مع قرارات رئيس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وتزايد توافد الأهالى امام مكتب صحة برغش بمدينة دمنهور، بعد تداول شائعات بأن اليوم الخميس آخر يوم للتطعيمات علي الرغم من اعلان مديرية الصحة بامتدادها لمدة شهر.





وانتقدت حسناء ع.ف سوء التنظيم بالمكاتب وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتباعد الاجتماعي أو توفير مقاعد للانتظار مما أدى إلى زحام شديد يشكل خطورة ويساعد في نتشار فيروس كورونا المستجد.









وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، على صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك عن بدء مبادرة لتطعيم الأطفال بالحقن سولك الجزيئي، بجرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن سولك يفصل بينهما شهر، وذلك لمواليد من 1 يونيه 2016 وحتي 22 مارس 2018، بجميع مكاتب الصحة.





وفى نفس السياق أعلن مكتب الصحة بمدينة ايتاي البارود عن القيام بمبادرة لتطعيم الاطفال ضد مرض شلل الأطفال بطعم سولك حقنا في طبقات الجلد بالذراع الأيمن، للأطفال من مواليد ١_١_٢٠١٦ وحتي مواليد ٢٢_٣_٢٠١٨.





باحضار شهادة الميلاد حيث سيتم تطعيم الطفل جرعتين من الطعم بينهما شهر حيث يبدأ التطعيم بمقر مكتب الصحة من يوم الاربعاء الموافق ١٠_٦_٢٠٢٠ ولمدة شهر كامل منعا للازدحام.







