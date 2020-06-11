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محافظات

نائب محافظ الغربية: سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:34 م
سحب 16 رخصة قيادة
سحب 16 رخصة قيادة
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أحمد على

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.


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وقال نائب محافظ الغربية، إنه تم سحب 16 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


كما ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .


جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة قطور ، لمتابعة جاهزية المدارس التى تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة.


كما تفقد منافذ بيع الكمامات التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

نائب محافظ الغربية: سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة
نائب محافظ الغربية: سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة
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