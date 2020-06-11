الأسيوطي صاحب مصنع أول كرة قدم مصرية معتمدة من الفيفا.. يروي لـ صدى البلد تجربته العالمية

نجحت كرة "tempo" أن تكون أول كرة قدم في مصر والشرق الأوسط معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، حيث أنها دخلت اختبارات مكثفة امتدت لأكثر من 3 أسابيع في معامل FIFA بسويسرا، لتصبح الكرة مؤهلة رسميًا لجميع دوريات العالم.

ويعد اعتماد tempo نقلة للرياضة العربية والإفريقية حيث إنها الكرة الوحيدة المعتمدة من قبل الفيفا بالشرق الأوسط.

ويستعد محمود الأسيوطي ونجله سيف حاليا للعودة للمشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال ناديه الجديد لافينيا اف سي، بعد أن قام ببيع نادي الأسيوطي، الذي تحول اسمه لنادي بيراميدز.





وتحدث موقع "صدى البلد" مع سيف الأسيوطي الذي كشف عن خطة شركته لتصبح صاحبة أول كرة مصرية في الملاعب العالمية وكيف عمل على إنجاح مشروعه.





فكرة تصنيع كرة قدم مصرية من أين جاءت وكيف تقيم التجربة حتى الآن؟





نحن براند نمساوي يدعى "tempo" ونقوم بتصنيع كل المستلزمات الرياضية وما يخصها ليس فقط، في مجال كرة القدم بالألعاب الأخرى ومقر نوڤاڤيرا وهي الشركة الرئيسية في فيينا وفكرنا أن تصنع هذه المنتجات في مصر، وبالفعل بدأنا في تصنيع كرة القدم ولكي تكون منافسة لأكبر الأسماء العالمية.





بدأت تلك التجربة منذ 7 أشهر ونجحنا في بيع العديد من الكرات لعدد من العملاء ولكن الأمور تعطلت نوعا ما بسبب كورونا وما أحدثته.





بعد التعاقد مع ألميريا لتكون كرة النادي الرسمية.. ما هو الانطباع الأول من جانب النادي الإسباني؟





النادي تعاقد على صفقة كرات كبيرة لاستخدامها في التدريبات، وانطباعهم كان جيدا.





بعد اعتماد الكرة من الفيفا هل سنرى الكرة يوما ما بالدوري المصري وهل حدث أي تواصل مع اتحاد الكرة بهذا الشأن؟





بالفعل بدأنا في الحديث مع اتحاد الكرة من أجل أن تكون الكرة الرسمية للدوري المصري والعديد من الدوريات في العالم، وهناك نية من جانب الاتحاد المصري لكن أزمة الكورونا جعلت المفاوضات تقل على أن نعود مع عودة الحياة من جديد.





- هل سيقتصر الأمر على كرة القدم أم هناك نية لتوسيع النشاط للألعاب الأخرى؟





نحن بالفعل نقوم بتصنيع كرات الألعاب الأخرى مثل الكرة الطائرة وكرة اليد ونعمل على أن يكون الإنتاج مثلما نفعل في مجال الكرة.





- كم وصلت نسبة الإنتاج الآن وما المدى الذي تسعى للوصول له في السنوات المقبلة؟





بالتأكيد الأمر متوقف على الإعتمادات التي سنحصل عليها من الدوريات، فعندما نحصل على عقد أن نكون الكرة الرسمية يزيد من نسبة إنتاجنا وهذا ما نعمل عليه في الفترة المقبلة.



