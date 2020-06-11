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بين الناس

سيولة مرورية فى شوارع وميادين وسط البلد ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - محمد صبحى
شهد نطاق التحرير ووسط البلد سيولة مرورية في حركة المرور عصر اليوم، ظهر التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . 

ورصدت عدسة " صدى البلد " سيولة مرورية فى محيط التحرير ووسط البلد  قبل تطبيق حظر التجول بساعات  . 


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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 31 مايو، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ لتبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الخامسة صباحًا.

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