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أخبار العالم

في طريقها إلى ليبيا.. طائرة يونانية وأخرى إيطالية تقطعان الطريق على طائرات تركية

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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شريف سيد
ذكر موقع "ديمبي نيوز" اليوناني أن طائرات إيطالية ويونانية، استطاعت إيقاف مقاتلات تركية كانت في طريقها إلى ليبيا، حيث أجبرتها على العودة إلى تركيا مرة أخرى. 


وقال الموقع إن تركيا أرسلت طائرتين، طائرة إف 16 وأخرى لتزويد الوقود، إلى الأراضي الليبية، وذلك عقب استهداف طائرة الشحن التركية من قبل الجيش الليبي وإجبارها على العودة.
 

ونتيجة لذلك، وقفت طائرات إيطالية ويونانية في وجه الطائرات التركية ، حيث أجبرتها على قطع الطريق والعودة إلى الأراضي التركية من جديد.
 

ورصدت المواقع المتخصصة في حركة الطيران بالعالم، خروج 3 طائرات عسكرية تركية في نفس التوقيت في طريقها إلى ليبيا في وضح النهار لأول مرة. 


واعتبر الخبراء أن خروج هذه الطائرات في النهار مع بعضها في اتجاه الأراضي الليبية، تطور جديد في تحركات أردوغان تجاه الاوضاع في ليبيا. 


وكشفت مواقع الرصد خروج طائرات عسكرية تركية من طراز c 130e، حيث خرجت طائرتان من اسطنبول وطائرة ثالثة من فونيا في اتجاه مصراتة الليبية. 
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