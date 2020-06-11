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متحدث الحكومة يرفض تسمية المحافظات المنتظَر فتح دور العبادة بها| اِعرف السبب

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تخاطر بصحة المواطن، ولن يتم إعادة الحياة إلى طبيعتها إلا بعد الاطمئنان لذلك، وأكد أن فيروس كورونا أصبح فى الفترة الأخيرة أقل خطورة.

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وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن هناك قرارا نهائيا بفتح الطيران، وأن معدل كثافة الرحلات سوف يرتبط بالدول معلقًا: "فى دول فاتحة الرحلات ودول تانية مش فاتحة".

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن القرار حتى الآن سيتم عودة الحياة تدريجيا وفتح المساجد فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

ورد المستشار نادر سعد على سؤال "ما المحافظات التى سيتم فتح دور العبادة فيها" قائلا: "لن أستطيع ذكر أسماء محافظات اليوم لأنه من الممكن ان تشهد تلك المحافظات زيادة فى أعداد الإصابات الأسبوع المقبل".

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف سوف تتلقى بيانات من وزارة الصحى وسيتم من خلالها فتح المساجد تدريجيًا وطالب المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة فى الفترة المقبلة.

وأكد: "أول يوليو سيتم افتتاح عدد من الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا".

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