عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

قررت عروس إنهاء علاقتها بصديقتها المقربة بعد أن أعلنت الأخيرة عن خبر حملها خلال مراسم حفل الزفاف، الأمر الذي أثار استياء العروس، كون صديقتها بذلك قد "سرقت منها الأضواء وأصبحت محور الاهتمام" خلال اليوم الذي انتظرته طويلًا.





وتحدثت صديقة العروس، التي لم يتم الكشف عن هويتها لكن يُعتقد أنها من المملكة المتحدة، عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينها وبين العروس في الآونة الأخيرة في منشور شاركته على موقع "Reddit"، حيث أوضحت أنها كانت تعاني من مشاكل في الإنجاب، وظلت تحاول على مدار 5 أعوام إيجاد علاج لهذه المشكلة، حتى تحقق أملها بعد معاناة طويلة.









وتابعت قائلة إنها كانت ترغب في مشاركة هذا الخبر مع أصدقائها وجهًا لوجه وليس عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي، وقررت الإعلان عن الخبر خلال حفل زفاف صديقتها، والذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري، وكان موعده بعد مضي أكثر من شهرين تقريبًا على معرفتها بخبر الحمل.





وأشارت كذلك إلى أنه من بين الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا اليوم تحديدًا أن العديد من أصدقائها يقيمون بعيدًا عنها وأنه من النادر أن يجتمعوا جميعًا معًا، لكنها أخبرتهم عند رؤيتهم عن قرب، بدلًا من الإعلان عن الأمر بشكل يمكن أن يجذب الانتباه أو يثير ضجة، إلا أن العديد من أصدقائها ومعارفها كانوا يعلمون أنها وزوجها يحاولان الإنجاب منذ فترة طويلة وأن الأطباء سبق أن أخبروهما بأن فرص حدوث الحمل ضعيفة، لذلك لفت إعلانها الانتباه "بعض الشئ" خلال حفل الزفاف.





وأضافت أن العروس أعربت عن استيائها في نهاية الليلة وأخبرتها بأنها غاضبة منها كونها جعلت نفسها "محور الاهتمام في هذا اليوم"؛ وأكدت هي أنها اعتذرت للعروس عن تصرفها مع توضيح الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك، لكن الأخيرة قطعت علاقتها بهذه السيدة منذ يوم الزفاف نتيجة لما حدث.









ولاقى المنشور تفاعلًا من قبل العديد من الرواد، وانقسمت ردود أفعال المتابعين حيال الموقف برمته، حيث أشار بعض الرواد إلى أن الإعلان عن الأمور الشخصية لا يجب أن يتم في المناسبات أو الاحتفالات الخاصة بأشخاص آخرين وانتقدوا تصرف هذه السيدة بشدة، كما ذكر أحد الرواد أنه كان في إمكانها إبلاغ أصدقائها بأي طريقة أخرى، مثلًا خلال مكالمة جماعية عبر منصة لاتصالات الفيديو مثل منصة "Zoom"، أو كان يمكنها تنظيم حفل في وقت لاحق ودعوة أصدقائها لإبلاغهم.



