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منوعات

بسبب مستحضرات التجميل.. عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها .. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حفل الزفاف بالنسبة لأي فتاة هو اليوم الذي تحلم به، و تتمنى أن يكون كل شئ على ما يرام به ، و الاهم من كل الترتيبات أن تظهر العروس فيه بأجمل و ابهى طلة لها ، و يزعجها أي تفصيلة بسيطة قد تحدث اختلال في اليوم . 

وبحسب  ما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية ، فإن فتاة بالغة من العمر 29 عاما ، قررت أن تدخر الأموال التي كانت ستدفعها في أدوات التجميل ، أو فيمن سيضع لها المكياج، و قررت أن تطلب من مصفف الشعر أن يقوم بتلك المهمة لتدخر المال . 

وافق مصفف الشعر و اتفق أن يقوم بمهمة تصفيف الشعر و وضع مستحضرات التجميل ، و لكن كانت المفاجأة غير سارة بالمرة ، و لم يكن هناك أي وقت لتغيير الشكل النهائي لوجه العروس . 

استخدم مصفف الشعر مستحضرات تجميلية رديئة للغاية و اتبع صيحة قديمة لا تليق بعروس في 2020  و تسبب في إحراجها في حفل زفافها . 

وتروي الفتاة أن الموقف الذي تعرضت له في ذلك اليوم حولها لمسخة سخر منها كل من حضر الزفاف.
بسبب مستحضرات التجميل.. عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها .. صور
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