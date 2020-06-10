بسبب مستحضرات التجميل.. عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها .. صور

حفل الزفاف بالنسبة لأي فتاة هو اليوم الذي تحلم به، و تتمنى أن يكون كل شئ على ما يرام به ، و الاهم من كل الترتيبات أن تظهر العروس فيه بأجمل و ابهى طلة لها ، و يزعجها أي تفصيلة بسيطة قد تحدث اختلال في اليوم .





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن فتاة بالغة من العمر 29 عاما ، قررت أن تدخر الأموال التي كانت ستدفعها في أدوات التجميل ، أو فيمن سيضع لها المكياج، و قررت أن تطلب من مصفف الشعر أن يقوم بتلك المهمة لتدخر المال .





وافق مصفف الشعر و اتفق أن يقوم بمهمة تصفيف الشعر و وضع مستحضرات التجميل ، و لكن كانت المفاجأة غير سارة بالمرة ، و لم يكن هناك أي وقت لتغيير الشكل النهائي لوجه العروس .





استخدم مصفف الشعر مستحضرات تجميلية رديئة للغاية و اتبع صيحة قديمة لا تليق بعروس في 2020 و تسبب في إحراجها في حفل زفافها .



