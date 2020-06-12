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رياضة

الدوري الإسباني.. إشبيلية يحقق فوزا مهما على ريال بيتيس 2-0 ويعزز موقعه ثالثا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق إشبيلية فوزا مهما بهدفين دون رد على ضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي تقام على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية بدون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة شهدت تسديد منير الحدادي مهاجم إشبيلية كرة تجد جون روبليس حارس بيتيس الذي يتصدى للفرصة بنجاح. 

وحاول فريق إشبيلية هز شباك الضيوف من 7 كرات لكن انتهت جميعها بالفشل سواء في أحضان الحارس أو خارج المرمي.

ونجح أوكامبوس في إحراز الهدف الأول لإشبيلية في المباراة، والأول في الليجا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبعد الضغط من فريق اشبيلية سجل اللاعب فرناندو ريجس الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 62 .

كما عرفت المباراة تطبيق قانون التغييرات الجديد، لأول مرة في الليجا، حيث أجرى كلا الفريقين 5 تغييرات بدلا من 3، بعد السماح بذلك من قبل الفيفا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم حاليا.

وجاء تشكيل الفريقين كالاتي

تشكيل إشبيلية

توماس فاشليك - خيسوس نافاس - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - سيرخيو ريجيلون - فيرناندو - جوان جوردان - أولفير توريس - منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس.

تشكيل ريال بيتيس: 
جون روبليس - إيميرسون - مارك بارترا - سيدني - أليكس مورينو - جيدو رودريجيز - كارليس ألينيا - سيرخيو كاناليس - نبيل فقير - بورخا إجليسياس - كريستيان تيو.

وعزز أصحاب الأرض موقعه في المركز الثالث، إذ ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة 50، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 33، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الليجا. 

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