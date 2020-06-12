الدوري الإسباني.. إشبيلية يحقق فوزا مهما على ريال بيتيس 2-0 ويعزز موقعه ثالثا

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة شهدت تسديد منير الحدادي مهاجم إشبيلية كرة تجد جون روبليس حارس بيتيس الذي يتصدى للفرصة بنجاح.





وحاول فريق إشبيلية هز شباك الضيوف من 7 كرات لكن انتهت جميعها بالفشل سواء في أحضان الحارس أو خارج المرمي.





ونجح أوكامبوس في إحراز الهدف الأول لإشبيلية في المباراة، والأول في الليجا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.







وبعد الضغط من فريق اشبيلية سجل اللاعب فرناندو ريجس الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 62 .





كما عرفت المباراة تطبيق قانون التغييرات الجديد، لأول مرة في الليجا، حيث أجرى كلا الفريقين 5 تغييرات بدلا من 3، بعد السماح بذلك من قبل الفيفا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم حاليا.



