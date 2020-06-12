أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:













أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري" اقرأ المزيد ".













عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا اليوم 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم" اقرأ المزيد " .













أكد الفنان عمرو واكد إصابته ونجله بـ فيروس كورونا المستجد " اقرأ المزيد ".













أذاع برنامج ET بالعربي، تقريرًا متلفزًا عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي تمكث في العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 " اقرأ المزيد ".













تدرس الدولة فتح دور العبادة بشكل تدريجي في المحافظات الأقل إصابة بكورونا" اقرأ المزيد " .













أعلنت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ستشهد تغيرا في درجات الحرارة على كافة المحافظات بالجمهورية، يصاحب ذلك سقوط أمطار محتملة على بعض المناطق بالبلاد، يصاحبها رياح محملة بالأتربة على مناطق أخرى " اقرأ المزيد " .







