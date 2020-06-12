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أخبار العالم

جلسة طارئة للحكومة اللبنانية بسبب الاحتجاجات العارمة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، مساء أمس الأول الأربعاء، أنه سيعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد. 

وقال مكتب دياب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في التاسعة والنصف صباحا، ستخصص لمناقشة الأوضاع النقدية، على أن تُستكمل في قصر بعبدا الجمهوري عند الساعة الثالثة عصرا".

من جانب آخر، أعلن الجيش اللبناني عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن كلمة مرتقبة لقائد الجيش العماد جوزاف عون يدعو فيها العسكريين إلى عدم التدخل في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المناطق اللبنانية.

وكانت مظاهرات ومسيرات حاشدة قد اجتاحت البلاد مساء اليوم بصورة مفاجئة، على وقع الأنباء المتداولة بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 7 آلاف ليرة لبنانية في ظل حالة من الشُح الكبير في العملة الخضراء يقابلها تدهور واسع الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية.

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