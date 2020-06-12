تعرف على مواصفات هاتف Realme X50t.. قبل طرحه رسميا

كشفت أحدث التسريبات عن تحضير شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق هاتف Realme X50t الجديد إلى سلسة Realme's X50، والتى تمتلك 4 هواتف قوية.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتى هاتف Realme X50t بشاشة قياس 6.57 بوصة وبسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، من نوع LCD ، وبدقة FHD +.





كما أشارت التسريبات التى تم رصدها على Google Play Console، أن هاتف Realme X50t سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765 مع ذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي سعتي 6 جيجابايت و 12 جيجابايت، بالإضافو لنظام تشغيل Android 10.





ويحتوي هاتف Realme X50t وفقًا للتسريبات على كاميرا خلفية رباعية، الأولي بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية، الأولي بدقة 16 ميجابكسل والثانية بدقة 2 ميجابكسل.





ويمتلك هاتف Realme X50t بطارية قوية سعة 4100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، من خلال منفذ USB-C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع التقليدي متواجد على جانب الهاتف مكان زر التشغيل.



