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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات هاتف Realme X50t.. قبل طرحه رسميا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:01 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات هاتف Realme X50t..قبل طرحه رسميًاا
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قسم التكنولوجيا
كشفت أحدث التسريبات عن تحضير شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق هاتف Realme X50t الجديد إلى سلسة Realme's X50، والتى تمتلك 4 هواتف قوية.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتى هاتف Realme X50t بشاشة قياس 6.57 بوصة وبسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، من نوع LCD ، وبدقة FHD +.

كما أشارت التسريبات التى تم رصدها على Google Play Console، أن هاتف Realme X50t سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765 مع ذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي سعتي 6 جيجابايت و 12 جيجابايت، بالإضافو لنظام تشغيل Android 10.

ويحتوي هاتف Realme X50t وفقًا للتسريبات على كاميرا خلفية رباعية، الأولي بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية، الأولي بدقة 16 ميجابكسل والثانية بدقة 2 ميجابكسل.

ويمتلك هاتف Realme X50t بطارية قوية سعة 4100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، من خلال منفذ USB-C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع التقليدي متواجد على جانب الهاتف مكان زر التشغيل.

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