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تكنولوجيا

تسريب أول صورة لهاتف HTC Desire 20 Pro القادم وموعد الإعلان الرسمي..شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:01 ص
تسريب أول صورة لهاتف
تسريب أول صورة لهاتف HTC Desire 20 Pro القادم وموعد الإعلان
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة إتش تي سي HTC التايوانية، عن مواصفات هاتفها الجديد المنتظر HTC Desire 20 Pro، والذى سيظهر للنوررسميًا فى 16 يونيو الجاري.

وبحسب موقع phonearena التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، من نوع LCD، ونوتش على هية ثقب أعلى الزاوية العلوية اليسري للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف HTC Desire 20 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 665 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، كما يعمل على نزام تشغيل Android 10، كما يحتوي هاتف HTC Desire 20 Pro على كاميرا خلفية رباعية، ومستشعر بصمة الإصبع فى الخلف.

HTC Desire 20 Pro leaked photo reveals disappointingly dull design
كانت قد قررت HTC  مؤخرًا العودة إلى الأضواء مرة أخري، وذلك من خلال إطلاق هاتفها الجديد HTC Desire 20 للفئة المتوسطة فى 16 يونيو الجاري، بعدما أعلنت ذلك على حسابها الرسمي بإنستجرام.

ووفقًا للمنشور الرسمي من الشركة، سيأتى الهاتف بثلاثة كاميرا خلفية، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ولكن لم تظهر أية تفاصيل عنها حتى الَان.

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