البلطي يسجل 24 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12 -6- 2020

وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 و 27 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.





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وبلغ سعر سمك الثعابين 210 جنيهات والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 40 و46 جنيهًا وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 32 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر القاروص نحو 80 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.