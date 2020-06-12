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أخبار العالم

لبنان.. تجدد الاحتجاجات وجلسة طارئة لـ الوزراء بسبب الأوضاع الاقتصادية.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:45 ص
تجدد الاحتجاجات في
تجدد الاحتجاجات في لبنان
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شيماء مصطفى
تجددت الاحتجاجات، صباح اليوم الجمعة في لبنان، على خلفية الأوضاع الاقصادية المتردية والانهيار الحاد الذي شهدته الليرة اللبنانية.

فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة طارئة وسط أنباء عن توجه لإقالة حاكم مصرف لبنان.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى بلدية برجا، حيث جرى قطع الطريق أمامها بعد إضرام النيران بخزائن النفايات، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. 

فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن محلات "السوبر ماركت" والتعاونيات الغذائية في مدينة بعلبك والجوار أغلقت أبوابها، وعم الإضراب السوق التجاري، احتجاجا على ارتفاع صرف الدولار دون ضوابط.


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