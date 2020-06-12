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حوادث

مهربة جمركيًا.. ضبط عقاقير مخدرة مستوردة بـ3 صيدليات بالقاهرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:19 م
ضبط عقاقير مخدرة
ضبط عقاقير مخدرة مستوردة بـ٣ صيدليات بالقاهرة
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركيًا بداخل ثلاث صيدليات بالقاهرة لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام (مديرة صيدلية كائنة بمنطقة جاردن سيتى بالقاهرة "لها معلومات جنائية") ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، تم إستهداف الصيدلية فى حضور المذكورة وضبط بداخلها (61 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى حصيلة الإتحار فى الأقراص المخدرة).

كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مُسبقة والتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط مديرى صيدليتين، بمنطقتى الساحل وروض الفرج لقيامهما بممارسة ذات النشاط غير المشروع ، وضبط بداخل الصيدليتين (1635 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).
 
وبمواجهة المذكورين أقروا بنشاطهم غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ بدون تذكرة طبية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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