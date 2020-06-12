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فن

بعد إصابتها بكورونا.. الحلفاوي عن ابنة خالد الغندور: وحدت جماهير الأهلي والزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:47 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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آيه عاطف
توجه الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على إصابة ابنة كابتن خالد الغندور بفيروس كورونا المستجد،وتوجه بالدعاء أن يمن الله عليها بالشفاء العاجل.

وقال نبيل الحلفاوي،في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل .. #زينة_الغندور نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك".

وأضاف:"ولو للحظات ترتاح فيها القلوب من الصدامات.. شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء".

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وكان الغندور قد كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة مهندس خالد مرتجي أستاذ محمد الجارحي أستاذ جمال جبر كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح".
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