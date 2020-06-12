بعد إصابة ابنته بكورونا .. خالد الغندور: الصورة تغيرت أمامي وأصبحت أشاهدها أفضل

اتضح أن الود لن ينقطع مهما حدث بين لاعبي كرة القدم، والكبوة الصغيرة تظهر المعادن الحقيقية وتنحي الخلافات والمنازعات.





تعرضت نجلة خالد الغندور نجم الزمالك السابق الى اصابة بفيروس كورونا المستجد، و أعلن الغندور اصابتها عبر صفحته الشخصية.





أبدى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، سعادته بعد مؤازرة رموز الزمالك والأهلي وكبار اللاعبين له بعد الإعلان عن إصابة ابنته بفيروس كورونا.









وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة مهندس خالد مرتجي أستاذ محمد الجارحي أستاذ جمال جبر كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح".





وأضاف: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك على الدعم والمساندة وكل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين.





ثم نشر الغندو كلمات رائعة تصف حالته في الوقت الحالي وكتب:" تغيرت امامي الصورة و أصبحت أشاهدها افضل و اعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير و انها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة و لكن يبقي الحب و العشرة و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر.