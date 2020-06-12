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حوادث

أمن الجيزة يضبط ٤٥ كيس آيس وكميات هيروين بحوزة عنصر إجرامي في إمبابة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:39 م
كيس آيس وكميات هيروين
كيس آيس وكميات هيروين
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ندى حمودة - أحمد مهدي


وجهت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ضربات أمنية حاسمة لمتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، عقب تحريات مسبقة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جرام – 45 كيس لمخدر الآيس وزنت 150 جرام، مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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