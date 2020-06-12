الرئيس اللبناني يلتقي دياب وبري لبحث أزمة الليرة وإقالة حاكم المصرف

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتماعا ثلاثيا، عقب جلسة مجلس الوزراء الطارئة الخاصة ببحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد.





ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، يبحث الإجتماع الثلاثي التظاهرات الشعبية التي شهدتها المناطق اللبنانية، أمس الخميس، على خلفية انهيار الليرة أمام الدولار، إضافة إلى الحديث الدائر بشأن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.





وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أعلن اليوم الجمعة، عن اتخاذ جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قرارا بضخ مصرف لبنان الدولار في السوق فورا لدعم العملة الوطنية.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حب الله إنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات من مصرف لبنان في السوق والوضع ايجابي.





فيما ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة "أو تي في"، أن إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان غير واردة وسيُبنى على الجلسة الطارئة في السراي اتخاذ القرارات المناسبة في بعبدا والأولوية هي لضخّ الدولار.





وانهى مجلس الوزراء اللبناني، اجتماعه الطارئ بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.





وترأس الاجتماع رئيس الوزراء حسان دياب، وفي حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين الذي سيحضر جزءا من الجلسة.





وكانت إذاعة "إل بي سي" اللبنانية، كشفت في وقت سابق، أن اتصالات جرت في ​الساعات​ الماضية، بشأن توجه لإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ برغم اعتراف القوى السياسية بصعوبة هذا القرار.





ووفقا للإذاعة فإن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يرغب في إقالة سلامة، ومسؤولون داخل الحكومة لا تمانع، فيما يعارض آخرون خشية انهيار الوضع النقدي.