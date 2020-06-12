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محافظات

غلق مقهى مخالف لإجراءات الحظر بقرية فرسيس بالزقازيق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بغلق وتشميع مقهي بقرية فرسيس التابعه لرئاسه مركز ومدينة الزقازيق لعدم إلتزام صاحبه بقرار الغلق الصادر المقاهي والكافيتريات ، وذلك للحد من التجمعات وتنفيذا للإجراءات  الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


أكد  المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بتنفيذ قرار الغلق للمقهي والتحفظ على مابه من  مضبوطات واتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفه.

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كانت لجنه المتابعه الميدانيه المشكله لرصد حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعيه خلال الإجازات والعطلات الرسمية  قد تمكنت  صباح اليوم من رصد مقهى غير ملتزم صاحبه بتنفيذ قرارات الحظر و يفتح أبوابه لإستقبال   المواطنين ليتم التوجه للمقهي والتحفظ علي المضبوطات بداخله، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.


كما أصدر المحافظ تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الاجهزه الأمنيه بالمرور اليومي لمتابعه تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلف المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين طبقا للمواعيد المحدده ، والمتابعه المستمره لأعمال اللجان المشكله لرصد  التعديات على الاراضي الزراعيه و أملاك الدوله واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

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