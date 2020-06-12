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ديني

وزير الأوقاف: ما أحوجنا إلى الوفاء في زمن عز فيه الوفا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:50 م
وزير الأوقاف: ما
وزير الأوقاف: ما أحوجنا إلى الوفاء في زمن عز فيه الوفا
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محمود ضاحي
شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية أن يبر الابن أبيه، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال:"إن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه".

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم: ما أحوجنا إلى الوفاء في زمن عز فيه الوفاء للأحياء فما بالكم بالأموات إلا من رحم ربى".


أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة 27 شوال 1441هـ الموافق 19/ 6/ 2020م من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأضافت، أن إقامة الجمعة القادمة 19 / 6 / 2020 م قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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