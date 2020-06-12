حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات .. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.





وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك: أنه من المقرر شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعا، والتزين للزوج مباح ، بل مطلوب شرعا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ "الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".





وأضاف: ثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال « ما هذا يا عائشة ». فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.





وثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها ، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها ، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها .قال عائشة رضي الله عنها : كان لي درع (أي ثوب) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن ( أي تزف إلى زوجها) بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».





وأكمل: هذا التزين يكون مباحا بالضوابط التالية:









أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها.





أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء.





وإن كانت التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حراما.



