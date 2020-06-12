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برلمان

شاهد | بث مباشر لـ الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة ملف سد النهضة والأزمة الليبية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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انطلق منذ قليل الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، بتقنية الفيديو كونفرانس.


ويناقش الصالون فرص وتحديات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الأفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة.


وتطلق التنسيقية في احتفالها بالذكرى الثانية منصتها الإعلامية الإلكترونية والتي تضم موقع وتطبيق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك قناة اليوتيوب الخاصة بها، بالإضافة إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك سعيا لمزيد من التواصل مع المجتمع المصري من خلال نشر أخبار وعرض أنشطة التنسيقية، واستكمالا لما بدأته من مبادرات سياسية وتوعوية ليكن ذلك نواة لمد جسور التواصل وعبور الخلاف وإعلاء للمصلحة الوطنية.

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