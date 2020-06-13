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اقتصاد

جهاز أكتوبر يواصل إزالة المخالفات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 12:05 ص
جانب من حملة الإزالات
جانب من حملة الإزالات
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آمنة عبدالعظيم


يواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر جهود رصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية

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وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.










كلف المهندس شريف الشريني الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور وتمت الإزالة الفورية لزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعه رقم 1536 مجاورة السابعة الحي الثالث.




  
وأكد المهندس شريف الشريني أن الجهاز يتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح وأن المواطنين المستفيدين من القانون لديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.







ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
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