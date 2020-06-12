خلال تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم.. الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع عدد من الأهالي

وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث وجهت السيدات الدعوة للرئيس لزيارتهن قائلات: « اتفضل عندنا بجد والله اشرب شاى »، فرد الرئيس قائلا: « يشرفنى والله العظيم».



