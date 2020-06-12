خلال تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم.. الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع عدد من الأهالي

تناولت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم بالقاهرة.
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات، وذلك خلال تفقده بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث وجهت السيدات الدعوة للرئيس لزيارتهن قائلات: « اتفضل عندنا بجد والله اشرب شاى »، فرد الرئيس قائلا: « يشرفنى والله العظيم».
كما قال لهم الرئيس السيسى طمننونى عليكم » فردوا: « الحمدلله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك» فرد الرئيس السيسى قائلا: « واثقين فى الله .. الظرف دا هينتهى ودعواتكم الطيبة».. فقالت المواطنات: « احنا معاك ياريس وان شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا .. احنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة .. يارب يعينك علينا».