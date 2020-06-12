AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلال تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم.. الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع عدد من الأهالي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
تناولت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم بالقاهرة.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات، وذلك خلال تفقده بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث وجهت السيدات الدعوة للرئيس  لزيارتهن قائلات: « اتفضل عندنا بجد والله اشرب شاى »، فرد الرئيس قائلا: « يشرفنى والله العظيم».


كما قال لهم الرئيس السيسى طمننونى عليكم » فردوا: « الحمدلله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك» فرد الرئيس السيسى قائلا: « واثقين فى الله .. الظرف دا هينتهى ودعواتكم الطيبة».. فقالت المواطنات: « احنا معاك ياريس وان شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا .. احنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة .. يارب يعينك علينا».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

سيدات الأسمرات لـ السيسي: اتفضل عندنا اشرب شاي.. والرئيس: يشرفني والله.. فيديو

ترشيحاتنا

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

قناة مجانية تذيع مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. اعرف اسمها وترددها

فاروق الباز: الدراسات تشير لانتهاء أزمة كورونا آخر العام الحالي .. فيديو

بـ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.. شاهد.. حقائب شيريهان من جلد النعام والتمساح

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها