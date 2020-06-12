دواء جديد مفيد فى حالات كورونا الخطرة.. تفاصيل

كشف الدكتور هاني دبوس مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، عن وجود دراسة بجامعة عين شمس للمقارنة بين دوائي عقار "آفيجان والهيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابي فيروس كورونا





وتابع دبوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:"الدراسة بدأت فى منتصف شهر إبريل بإجراء التجارب السريرية على 100 مريض بكورونا، حيث تم تقسيم المرضى لفريقين، كل فريق من المصابين 50 مصابا".





ونوه إلى أن الهدف من الدراسة الكشف عن الدواء الأكثر تاثيرًا على المريض، بين فترة التحسن ومدى تماشيه مع العقارات المختلفة.

وأوضح أنه يتم إجراء تحليل "بي سي آر" على المصاب في اليوم الـ3 والـ5 والـ9 والـ14، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة.

وتابع أن "افيجان" جاء قدرته في اليوم الـ3 لتحويل نتائج المريض من إيجابي لسبي 34%، بينما "الهيدروكس" جاء بنسبة 32%، مضيفًا أنه مع اليوم الـ14 "الافيجان" حول 90 % من المصابين من إيجابي لسلبي، بينما جاء "الهيدروكسي" 89% من المصابين تحولوا نتائجهم من الإيجابي لسلبي.