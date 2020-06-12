بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها





وأثارت الفنانة إ يمان العاصى حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.





وظهرت الفنانة إ يمان العاصى بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز فاتحا ، وتوب اسود محتضنة ابنتها، وهى من الصور التى نشرتها ابنتها بعد تعافيها من فيروس كورونا.









وأكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها ليلة عيد الفطر وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.







نشرت ابنة الفنانة إيمان العاصى صورة جديدة لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.