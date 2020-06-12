AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ البرقع.. جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:40 م
جيهان خليل
جيهان خليل
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة.

ظهرت جيهان خليل، بلوك جديد لفت أنظار الجمهور، حيث نشرت صورة بـ البرقع، نالت إعجاب متابعيها.

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​


View this post on Instagram

#جيهان_خليل

A post shared by Jihane Khalil (@jihane_khalil) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة جيهان خليل تدعو جمهورها للبقاء في المنزل.. شاهد

بـ عباءة مطرزة.. جيهان خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاهد .. جيهان خليل تخطف الأنظار بـ البرقع

بإطلالة جذابة.. جيهان خليل تبرز أناقتها بصور لها على البحر

بشعر مبلول.. جيهان خليل تستقبل الصيف على حمام السباحة

بإطلالة على البحر.. جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها

ترشيحاتنا

لو خايف من صالون الحلاقة.. 6 خطوات هتساعدك على قص شعرك فى البيت

دواء جديد مفيد فى حالات كورونا الخطرة.. تفاصيل

3 حالات حرجة بـ"الباقيات الصالحات".. الكحلاوي لـ صدى البلد: 14 إصابة بالجمعية وشفاء 2

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

لجنة مكافحة كورونا: مصر تصل لذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.. فيديو

السعودية تقرر منع العمل تحت أشعة الشمس حتى سبتمبر المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها