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رياضة

30 دقيقة.. يوفنتوس يقترب من تسجيل الهدف الأول.. وميلان غائب تمامًا في نصف نهائي كأس إيطاليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 30 دقيقة، من أحداث مباراة فريقي يوفنتوس وميلان، في إياب دور نصف النهائئ لبطولة كأس إيطاليا، والتعادل السلبي قائم بين الفريقين.

بدأ يوفنتوس اللقاء ضاغطًا، وكان قريبًا من هز شباك دوناروما حارس ميلان عندما اخترق أليكس ساندرو ظهير اليوفي، دفاعات ميلان من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة للقادم من الخلف بليز ماتويدي، لكنه سددها بعيدة بضع إنشات عن مرمى ميلان، وذلك في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة السادسة، رفع كريستيانو رونالدو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لكن دوناروما أبعدها قبل أن تصل لمهاجمي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 15، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ليوفنتوس بعدما لمس كونتي لاعب نادي ميلان كرة كريستيانو رونالدو بيده، ليتولى رونالدو تسديدها، لكنه أخفق في تسجيلها في الدقيقة 16، بعد ارتطامها في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 17، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه التركي هاكان شالهانجلو بعد تدخله العنيف على دانيلو.

وفي الدقيقة 20، كان رونالدو قريبًا من تسجيل هدف التقدم ليوفنتوس، عندما استلم كرة طولية من زميله في الفريق، لكنه سددها يسار شباك دوناروما.

وبعدها بخمس دقائق، استلم رونالدو كرة في منطقة الجزاء من زميله أليكس ساندرو، لكنها سددها بعيدًا عن مرمى دوناروما أيضًا.

وفي الدقيقة 30، رفع دانيلو كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لم يستطع رونالدو الحصول عليها لتصل لماتويدي الذي سددها بقوة في منتصف مرمى ميلان، لكن دوناروما أبعدها، محافظًا على شباك فريقه.
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