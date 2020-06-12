تعليم المنيا: بدء قبول اعتذارات المراقبين المشاركين بالثانوية العامة.. الأحد

وقالت المديرية في بيانها إن مقرات تسليم الاعتذارات هى مدرسة الفريق صفى الدين ابوشناف الثانوية بنين للأساتذة المراقبين ومدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة للسيدات، تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك.

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وأضافت المديرية أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة التى حددتها الوزارة وهى قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، إجازة بدون مرتب ونسبة عجز 5%.





إضافة إلى وجود طفل رضيع حتى سنتين تقدم اصل شهادة ميلاد ، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يقدم تقرير طبي وندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط). أو الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.