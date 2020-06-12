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حوادث

جزء من مخه خارج الرأس.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر| مستند

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:57 م
موظف ماسبيرو المجني
موظف ماسبيرو المجني عليه
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اسلام مقلد
حصل صدى البلد على صورة من التقرير الطبي الخاص بواقعة مقتل علاء أحمد عبد الحكيم الموظف بماسبيرو على يد تاجر مخدرات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكشف التقرير الطبي ان المجني عليه وصل لمستشفى الحسين الجامعي برفقة اهليته فى تمام الساعة الـ 11 مساء وبمناظرة حالته بعد الكشف تبين توقف القلب وهبوط العلامات الحيوية واتساع حدقة العين وثم اعلان الوفاة.

كما تبين من الكشف اصابات بالرأس وكسر على الناحية اليسري بالجمجمة وجزء من نسيج المخ خارج الرأس.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح منشأة ناصر المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، تجديد حبس تاجر مخدرات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

وكانت قد قررت فى وقت سابق نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس تاجر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان اسبابها الحقيقية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات لقتله موظف بماسبيرو بمنطقة منشاة ناصر، اثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك للخلاف على ١٠٠ جنيه.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى جمال لرفض الاخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة، وفور تدخل المجني عليه قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده.

وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على اثرها المتهم لاعلى المنزل وقام بالقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أن المرة الأولى لم تصبه فقام بالقاء كتلة اخرى عليه أصابته فى رأسه مما تسبب فى ارتجاج له فى المخ وعلى اثر ذلك توفي فى الحال وفر المتهم هاربا، حتى تم القبض عليه.

وقام الأهالي بإبلاغ رجال المباحث الذين هرعوا على الفور لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لموظف نتيجة تدخله لفض مشاجرة بين تاجر مخدرات وسائق توك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

جزء من مخه خارج الرأس.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر| مستند
جزء من مخه خارج الرأس.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر| مستند
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