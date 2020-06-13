AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس متهم اشترك مع اخرين فى تمزيق جسد شقيقين بالسيدة زينب

السبت 13/يونيو/2020 - 02:01 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس متهم، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع 3 اخرين بالاعتداء على شقيقين بالأسلحة البيضاء  بسبب تربية الخراف.

وامرت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة للوقوف على اسبابها واعداد تقرير عن ذلك.

كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهمين الاخرين المشتركين فى الواقعة.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد ٤ مجرمين بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.

فيما وجهت أم الشابين اللذين تم الاعتداء عليهما بالشكر لموقع صدى البلد " لتوصيل شكواها إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى كلف على الفور اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.


وأمام المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب أرشد المتهم الذى تم ضبطه عن مكان اختباء المتهمين الثلاثة الآخرين المشتركين معه فى الواقعة، ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال توجيه عدة مأموريات لضبطهم.

وكانت مساكن زينهم بحى السيدة زينب قد شهدت مشاجرة بالاسلحة البيضاء تعدى خلالها ٤ أشخاص بالضرب على شقيقين " عاملين بمحل كاوتش سيارات " بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة بمساكن زينهم عمارة ١٨ بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن ٤ متهمين تعدوا بالأسلحة البيضاء على حسين سعيد ٣٢ سنة عامل بورشة كاوتش سيارات ، وشقيقة حسام سعيد ٢٠ سنة عامل بذات الورشة.

الأمر الذى تسبب فى إحداث كسر بالجمجمة وقطع اوتار بيد الأول وإصابة الثانى بقطع أوتار وتم تركيب شريحة ومسامير فى يديه الاثنين وعمل ١٥ غرزة بوجه و٢٣ غرزة فى رأسه تم نقلهما إلى المستشفى لعلاجهما.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول تربية الخراف تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهمين بالتعدى على الشقيقين بالأسلحة البيضاء مما تسبب فى إصابتهما.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة أمر ضبطه وإحضار المتهمين، حيث تم توجيه عدد من المأموريات لضبطهم لكنهم مازالوا هاربين إلى أن تم ضبط أحدهم، فقررت النيابة العامة تحويل القضية إلى محكمة جنايات زينهم بالسيدة زينب للنظر فيها. 

فيما ناشدت عزيزة سيد خليل ٥٤ سنة والدة المجنى عليهما من خلال " موقع صدى البلد" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل لإصدار تعليمات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لإعادة حق نجليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو

أخبار الحوادث.. إعفاء الأزهر من أتعاب المحاماة.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بدهس ضابط.. وضبط 1.5 مليون كمامة غير مرخصة

الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وتضبط متهما "شرّح" شقيقين بالسيدة زينب.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

10 جلسات أكسجين | الطبيب المصاب بفقدان بصره بسبب كورونا يروي تفاصيل علاجه.. شاهد

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

أخبار الفن.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي.. تفاصيل قضية طفل أحمد الفيشاوي.. حقيقة خطوبة ابنة أصالة

المراكز الأمريكية: العودة لإجراءات العزل العام قد تكون ضرورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد