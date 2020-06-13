مسن على المعاش يناشد المسئولين إعادة تفعيل بطاقة التموين

شكا المواطن محسن عبد الجواد حسن عبد الباقى، من سكان حى مدينة نصر المنطقة السادسة محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين الخاصة به التي تضم 4 أفراد دون معرفة السبب.









وأكد فى رسالته أنه قام بتقديم تظلم لكن دون جدوى وأنه على المعاش هو وزوجته.









للتواصل مع القارئ: 01001468790

الرقم القومى: 25409260103733

بطاقة تموين: 101009659172









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



